In einem Brief des AfD-Landesvorstandes in Nordrhein-Westfalen an den Bundesvorstand heißt es, die Auflösung des "Flügels" und weitere Maßnahmen seien geeignet, "wieder Ruhe in unsere Partei einkehren zu lassen und die bereits begonnene Austrittswelle zu stoppen". Die Spitzenfunktionäre forderten außerdem, dass die Protagonisten des "Flügels" sich zudem "vorbehaltlos in Diktion und Duktus den Zielen und der Programmatik der AfD unterzuordnen" hätten.