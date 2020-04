Meuthen hatte zuvor in einem Interview von einer einvernehmlichen Trennung in ein, wie er sagte, „freiheitlich-konservatives Lager“ und eine „sozialpatriotische Strömung“ gesprochen. Dabei hatte Meuthen die sozialpolitische Ausrichtung des "Flügels" als "staatspaternalistisch“ kritisiert. Der AfD-Vorsitzende selbst tritt in der Sozialpolitik für ordoliberale Positionen ein. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Meuthen, er wünsche eine Entscheidung über eine mögliche Teilung der Partei in den nächsten neun Monaten.