AfD schließt Thüringer Landeschef Höcke nicht aus Partei aus

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke wird nicht aus der Partei ausgeschlossen. Wie der Sprecher der Thüringer AfD, Stefan Möller, am Mittwoch mitteilte, hat das Thüringer Landesschiedsgericht den Antrag abgelehnt, Höckes Mitgliedschaft wegen einer umstrittenen Rede zu beenden. Der Antrag war vom früheren Bundesvorstand gekommen.

Das Parteiausschlussverfahren gegen Höcke ist gescheitert. Bildrechte: dpa

Höckes Rede habe nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, hieß es zur Begründung für die Ablehnung. Höcke habe deshalb nicht vorsätzlich gegen die Grundsätze der AfD verstoßen. "Der Antrag auf Parteiausschluss war allein machtpolitisch motiviert", sagte AfD-Sprecher Möller.



Der Antrag des Bundesvorstands bezog sich unter anderem auf Höckes Dresdner Rede, in der er das Berliner Holocaust-Mahnmal ein "Denkmal der Schande" nannte. Höcke hatte am 17. Januar 2017 in seiner Ansprache den Umgang mit der deutschen Geschichte thematisiert, die bundesweit auf Empörung stieß. Das Parteiausschlussverfahren war noch vom alten Bundesvorstand unter der früheren AfD-Chefin Frauke Petry angestoßen worden.