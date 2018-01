Waltersleben - ein Ortsteil ganz im Süden der thüringischen Landeshauptstadt. Gleich an der Zufahrt zur Gemeinde liegt ein Viertel mit unauffälligen mehrstöckigen Häusern. Wohngebäude, könnte man auf den ersten Blick meinen. Doch es ist ein Gewerbegebiet mit diversen Firmen und Büros. Dort ist auch die Geschäftsstelle der AfD im Freistaat. Und in deren Räumen geht es seit Donnerstagnachmittag um die Frage: Weiter mit Björn Höcke - ja oder nein? Das Landesschiedsgericht der Partei verhandelt über ein Ausschlussverfahren gegen den 45-Jährigen.

Höcke sorgte mit seiner Rede in Dresden bundesweit für Empörung. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Hintergrund: Eine Rede des beurlaubten Gymnasial-Lehrers in Dresden. Mit ihr hatte er vor fast genau zwölf Monaten, Mitte Januar 2017, bundesweit für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Darin sagte der Thüringer Fraktionsvorsitzende zum Berliner Holocaust-Mahnmal wörtlich: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Zudem forderte er eine "180-Grad-Wende" in der Erinnerungspolitik. Nicht nur, aber vor allem deswegen begann das Ausschlussverfahren gegen ihn.