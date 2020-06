Der Thüringer Kulturminister Benjamin Hoff will nach eigenen Angaben die Kritik an der geplanten Schlösserstiftung von Thüringen und Sachsen-Anhalt prüfen. Es seien gewichtige Bedenken formuliert worden, sagte Hoff MDR THÜRINGEN. Man werde schauen, ob man den Staatsvertrag verbessern könne. Ziel sei, dass für die Thüringer Schlösser und Gärten das Beste herauskomme, sagte der Linke-Politiker.

Benjamin-Immanuel Hoff, hier als Gast einer Bundestagsdebatte im Januar Bildrechte: dpa

In den vergangenen Wochen hatte es in Thüringen vermehrt Kritik an der geplanten Mitteldeutschen Schlösser-Stiftung gegeben, unter anderem von Kommunen, Politikern verschiedener Parteien und Vertretern von Museen. Moniert wurde unter anderem, dass die Stiftung ihren Sitz in Halle haben soll. In Rudolstadt soll laut dem zwischen den beiden Bundesländern und dem Bund ausgehandelten Staatsvertrag für die neue Stiftung nur einen Verwaltungssitz geben. Vor allem Hoff wurde Intransparenz vorgeworfen. Die Stiftung war am Freitag auch Thema im Kulturausschuss des Thüringer Landtages.