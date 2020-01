In Thüringen beteiligen sich zahlreiche Städte am Holocaust-Gedenktag, der an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 75 Jahren erinnert. Es werden Kränze niedergelegt, Kirchen bieten Gebetsstunden, an Mahnmalen und Gedenkorten sind Reden angekündigt. Bekannt sind Veranstaltungen in Arnstadt, Jena, Gera, Mumsdorf, Kreis Altenburger Land sowie Rudolstadt. In Suhl und Bad Salzungen werden die "Stolpersteine" abgegangen, die an ermordete jüdische Bewohner der Städte erinnern. Die Stadt Mühlhausen will am Montagabend erste Forschungsergebnisse zu den KZ-Außenlagern in der Stadt veröffentlichen.