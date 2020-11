Corona-Verordnung Thüringen plant Sonderweg für die Weihnachtsferien

In Thüringer Schulen und Kindergärten gelten ab Montag strengere Corona-Regeln. Danach gilt für Kindergärten und Schulen ab Montag eingeschränkter Regelbetrieb in Stufe Gelb. Längere Weihnachtsferien wie in fast allen anderen Bundesländern soll es nicht geben.