Thüringens Bildungsminister Helmut Holter ist für eine bundesweit einheitliche Impfpflicht, um die Ausbreitung der Masern zu stoppen. Bildrechte: dpa

Krankheitserreger kennen laut Holter keine Grenzen, deswegen hält er ein gemeinsames Vorgehen aller Bundesländer für notwendig. Die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen dürfe nicht durch einzelne Impfgegner gefährdet werden, sagte der Minister am Sonntag. Mit seiner Forderung stellt er sich an die Seite Brandenburgs, das sich auch für eine bundeseinheitliche Impfpflicht einsetzt. Die Thüringer Landesregierung sollte sich darauf verständigen, welche gesetzlichen Voraussetzungen dafür notwendig sind. Außerdem will er das Thema mit seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern beraten. Sein Ziel sei, dass sich die für Kinder, Jugendliche und Familien zuständigen Minister für ein gemeinsames Vorgehen der Länder einsetzten.



Thüringen leitet in diesem Jahr die Jugend- und Familienministerkonferenz. Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) und Holter sitzen dem Gremium gemeinsam vor. Die Jugend- und Familienminister der Länder werden am 16. und 17. Mai auf Einladung von Werner und Holter in Weimar tagen. Zu dem Treffen will auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey anreisen, die sich bereits für eine verpflichtende Masern-Impfung für Kindergärten und Schulen ausgesprochen hat.