Holter kündigte an, dass in Thüringen zudem 29.000 Computer beziehungsweise Tablets aus Mitteln des Bundes bereitgestellt würden. Die Beschaffung laufe über die Träger der Bildungseinrichtungen. Die Kinder könnten die Geräte dann bei digitalem Unterricht mit nach Hause nehmen. Der Bildungsminister stellte in Aussicht, alle Schulen bis 2023 ans Glasfasernetz anzuschließen. Zufrieden äußerte sich Holter mit den Lehrer-Einstellungen. Von den für dieses Jahr geplanten 1.200 Lehrern seien bis zur Jahresmitte 600 eingestellt worden.