Ministerien und Landesbehörden in Thüringen nutzen das Homeoffice in sehr unterschiedlichem Maße. Während in der Staatskanzlei derzeit etwa zwei Drittel der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, sind es im Finanzministerium nur 25 Prozent der Belegschaft. Im Justizministerium wechseln bis auf wenige Ausnahmen die 170 Mitarbeiter seit November wöchentlich das Büro mit ihrem Zuhause, um Doppelbelegungen in den Büros zu vermeiden.