Dieses Jahr ist für uns Imker überdurchschnittlich gut - sehr gut sogar. Es war in diesem Sommer nicht so trocken, wie in den vergangenen Sommern. Das haben wir gemerkt! Der Raps hat geblüht wie verrückt. Ich habe so viel Rapshonig geschleudert, das war schon Wahnsinn. Es waren 30 bis 35 Kilogramm pro Volk. Das ist sonst eigentlich ein Jahresertrag.

Thomas Maul Deponie-Imker