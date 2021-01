Eltern von Kindergarten- und Hortkindern sollen ihre Beiträge für die Zeit des Corona-Lockdowns zurückbekommen. Derzeit erarbeiten Linke, SPD und Grüne im Thüringer Landtag einen entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach sollen landesweit die Kita-Beiträge und Hortkosten-Beteiligungen an allen staatlichen und freien Schulen erstattet werden.

Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN ist allerdings noch offen, ob Eltern, die für ihre Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, ebenfalls bereits gezahlte Gebühren erstattet bekommen.

Die Linksfraktion will, dass diese Kosten allen Beitragszahlern erstattet werden. Wie Daniel Reinhardt, bildungspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion, sagte, solle dies zunächst für Januar und Februar gelten, aber auch auf eventuell kommende Monate erweitert werden. Aus Kreisen der Fraktionen heißt es jedoch, dass dies finanziell für das Land schwer umsetzbar sei.

Bereits in einem Beschluss vom 5. Februar hat das Thüringer Kabinett den Landtag darum gebeten, die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Eltern ohne Zugang zur Notbetreuung die Beiträge für Hort und Kindergärten für die Zeit des Lockdowns zu erstatten. Dazu sei aber ein Gesetz nötig. Ziel sei es, dieses auch in Zukunft in Pandemiesituationen anzuwenden.