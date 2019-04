Das Gesetz Die Paragraphen 29 und 30 regeln im Bundesmeldegesetz (BMG) Meldepflicht und Meldescheine in Beherbergungsstätten.



In § 29 Absatz 2 heißt es: "Beherbergte Personen haben am Tag der Ankunft einen besonderen Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben, der die in § 30 Absatz 2 aufgeführten Daten enthält. Mitreisende Angehörige sind auf dem Meldeschein nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen betrifft die Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Anzahl der Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeit anzugeben."