Millioneninvestitionen im Thüringer Tourismus geplant

Thüringen verhandelt derzeit über 17 Investitionsprojekte im Tourismus, darunter über 14 Hotelneubauten. Dabei gehe es um ein Volumen von insgesamt 443,5 Millionen Euro und bis zu 1.365 Arbeitsplätze, teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mit. Nicht alle Verhandlungen würden erfahrungsgemäß zum Erfolg führen. Er sei aber guter Dinge, dass die eine oder andere Entscheidung in den kommenden Monaten fallen könnte. Der Minister bestätigte gleichzeitig Gespräche mit Center Parcs über einen neuen Standort in Thüringen .

Ziel der Verhandlungen seines Hauses seien Investitionen in Hotels, Ferienparks und Freizeitanlagen. Thüringen nimmt bereits seit mehreren Jahren Anlauf, um die selbst gesetzte Hürde von jährlich zehn Millionen Übernachtungen zu überspringen. Zu Jahresbeginn war bei der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) ein spezielles Team gebildet worden, das Hotelbetreibern und Tourismusanbietern Thüringen als Investitionsstandort schmackhaft machen soll.

Tiefensee bestätigte einen Bericht des MDR THÜRINGEN, wonach über eine Ferienhausanlage mit dem Unternehmen Center Parcs gesprochen werde. "Center Parcs hat im Zusammenhang mit der Internationalen Tourismusbörse (ITB) im März 2018 Erweiterungsabsichten öffentlich gemacht und als einen möglichen Standort auch Thüringen genannt", so der Minister. Thüringen habe ein großes Interesse an einer solchen Investition. Entscheidungen seien aber bisher nicht gefallen und auch nicht in nächster Zeit zu erwarten. Zu einem möglichen Standort äußerte sich Tiefensee nicht. Laut MDR-Recherchen soll ein möglicher Standort für ein Projekt von Center Parcs zwischen Ohrdruf, Wölfis und Crawinkel im Kreis Gotha liegen.