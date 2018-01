Ein Pitbullrüde beim Wesenstest: Damit soll das Verhalten des Tieres überprüft werden. Bildrechte: dpa

Die Rasseliste wurde jahrelang kontrovers diskutiert. In der Debatte vor der Schlussabstimmung über das Gesetz hatten Redner darauf verwiesen, dass sich die Gefährlichkeit eines Hundes nicht an dessen Rasse festmachen lasse. Stattdessen befinde sich das Risiko oft am anderen Ende der Leine, hieß es. Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) sagte, von nun an sei es an den Thüringer Hundehaltern, ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nachzukommen. Sabine Berninger von der Linken betonte, "eine Rasseliste ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch gefährlich, weil sie eine falsche Sicherheit vermittelt". Tatsächlich seien bei 415 Vorfällen in Thüringen nur in neun Fällen Rasselistenhunde beteiligt gewesen.



Die neue gesetzliche Regelung sieht zudem vor, dass Gemeinden Hundebesitzern die Hundesteuer ermäßigen können, die einen Sachkundenachweis zum Umgang mit ihrem Tier vorlegen. Die Rasseliste war in Thüringen 2011 eingeführt worden. Sie verbot Haltung und Zucht von mehreren Kampfhunde-Rassen. Der Freistaat und einige andere Bundesländer reagierten damit auf mehrere tödliche Beißattacken auf Kleinkinder.