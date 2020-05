Verstöße gegen Corona-Auflagen Thüringer Ordnungsämter erlassen hunderte Bußgeldbescheide

In den Thüringer Landratsämtern und Verwaltungen der kreisfreien Städte sind in den vergangenen Wochen tausende Anzeigen im Zusammenhang mit Corona-Auflagen der Landesregierung eingegangen. Allein in Erfurt wurden laut Stadtverwaltung im April fast 450 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rund 130 davon gelten als abgeschlossen.

Fast 40.000 Euro kommen beim veranschlagten Bußgeld zusammen. Rund 10.000 Euro sind es in Weimar bisher gewesen. In der Klassikerstadt wurden nach Angaben eines Sprechers rund 50 Bescheide erlassen, in Jena waren es bis Mitte Mai nicht einmal 20.

Landkreise reagieren unterschiedlich streng

Ähnlich unterschiedlich präsentieren sich die Zahlen in den Landkreisen. Nach den MDR THÜRINGEN vorliegenden Daten liegt der Landkreis Sonneberg mit mehr als 200 abgeschlossenen Bußgeldverfahren an der Spitze. Die Summe der dort verhängten Bußgelder beläuft sich auf fast 34.000 Euro.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurden bis Himmelfahrt mehr als 120 Bußgeldbescheide und Verwarnungsgelder erlassen, mit einer Gesamtsumme von fast 13.000 Euro.

Deutlich niedriger liegen die Zahlen in Ostthüringen. So sind im Saale-Holzland-Kreis bis Anfang der Woche 14 Bußgeldbescheide mit einer Gesamtsumme von 4.100 Euro verhängt worden, im Landkreis Greiz 17 Bescheide über insgesamt 1.700 Euro. In einigen Landkreisen wurden die Vergehen strenger geahndet, als in anderen. Bildrechte: imago images/MiS

Im Landkreis Nordhausen wurden nach Angaben eines Sprechers von mehr als 60 Verfahren bisher fünf Bußgeldbescheide in Höhe von jeweils 200 Euro erlassen. Im Kyffhäuserkreis und im Weimarer Land werden Betroffene noch angehört. Bußgeldbescheide seien noch nicht erlassen worden.

Häufigste Verstöße bei Abstandsregel

Von Ende März bis Mitte Mai galt: Die physischen Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum reduzieren und sich außerhalb der Wohnung nur mit maximal einer Person eines anderen Haushalts treffen. So wollte die Landesregierung die Ansteckungen mit dem Coronavirus so weit wie möglich reduzieren.

Hunderte Thüringer hielten sich nicht an die Abstandsregel und wurden dabei erwischt. Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser Hunderte Thüringer haben sich daran aber nicht gehalten und müssen nun ein Bußgeld berappen. Es war neben Nichteinhalten des Mindestabstands der häufigste Grund der Bescheide, wie es aus den Verwaltungen hieß. Auch wurden Verstöße gegen die häusliche Quarantäne geahndet. Und auch Betriebe wurden oder werden noch zur Kasse gebeten.

So hatten vereinzelt Gastwirte während der Schließzeit Gäste bedient oder Läden, Frisöre und Kosmetikstudios geöffnet. Zudem wurden, wie etwa vom Landratsamt in Meiningen, Verstöße gegen Hygienevorschriften in Betrieben registriert.

