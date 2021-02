Lehrermangel Thüringen stellt hunderte neue Lehrer ein

Seiteneinsteiger haben in der Regel einen Uni-Abschluss, aber kein abgeschlossenes Lehramtsstudium und werden etwa über Nachqualifizierungen in Pädagogik geschult.

Das Ziel bleibe eine vollständige Unterrichtsabdeckung und ausreichend Fachunterricht, so Holter. Dem Mangel im ländlichen Raum und den Grenzgebieten zu anderen Ländern müsse man mit großen Anstrengungen begegnen. Dafür brauche man auch jeden qualifizierten Seiteneinsteiger. In diesem Jahr soll die Kampagne laut Bildungsministerium den ländlichen Raum in den Fokus rücken.