Zu Heiligabend erwarten die christlichen Kirchen in Thüringen Hundettausende zu Krippenspielen und Gottesdiensten. Allein die evangelische Kirche Mitteldeutschland rechnet mit rund 500.000 Besuchern. An einem gewöhnlichen Sonntag sind es dagegen weniger als 17.000. Die meisten Besucher werden am Nachmittag erwartet.

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Friedrich Kramer appelliert an einen größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft. In seinem Weihnachtswort weist er daraufhin, dass auch an der Weihnachtskrippe alle zusammenstünden, egal wie unterschiedlich sie seien.