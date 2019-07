Das Cover des Hefts, Autor: Markus Hünemörder, 2019 Bildrechte: MDR THÜRINGEN / Andreas Kehrer

Das Heft ist die aktuelle Ausgabe der Serie "Die Geschichte hinter dem Bild", die sich mit populären Bildern und ihrer politischen und historischen Bedeutung auseinandersetzt. Offenbar hatte die Publikation am Wochenende im Internet eine große Aufmerksamkeit erregt und somit viele Simpsons-Fans animiert, das kostenfreie Heft zu bestellen. "Ich arbeite hier schon ziemlich lange, aber so was hab ich noch nie erlebt. Es ist uns mit dem Heft gelungen, uns den modernen Lesegewohnheiten anzupassen. Das Bild der Simpsons kennt faktisch jeder und die Serie bietet an vielen Stellen politische Betrachtungsmöglichkeiten", freut sich Peter über den außerordentlichen Erfolg der Ausgabe.