Der Bahnhof Jena-Göschwitz wird ab 2019 zum neuen IC-Knoten ausgebaut. Das gaben am Donnerstag Thüringens Staatssekretär für Infrastruktur Klaus Sühl und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in Jena bekannt. Künftig sollen die IC-Strecken der Mitte-Deutschland-Verbindung und der Saalbahn in einem Zweistundentakt durch Jena führen. Durch Fahrplanänderungen soll die Verbindung zwischen Thüringen und Sachsen schrittweise verbessert werden. Auf der Strecke zwischen Großheringen und Saalfeld wird der neue Fahrten-Rhythmus erst 2023 in Kraft treten.

Nachdem 2017 in Erfurt der ICE-Knoten eröffnet wurde, hatte Jena in Folge des Fahrplanwechsels seine ICE-Fernverbindungen verloren. Ein herber Verlust für den Universitäts- und Wirtschaftsstandort, in dem fortan nur noch wenige Fernzüge haltmachten.

Kein neuer Bahnhof in Burgau

Wie teuer der Ausbau des Bahnhof Jena-Göschwitz zum Knotenpunkt sein wird, ist noch unklar. Staatssekretär Sühl sagte jedoch zu, dass das Land den Ausbau des Bahnhofs in Göschwitz massiv unterstützen wolle. Fest steht, dass es sich hierbei um die deutlich günstigere Variante handelt. Im Vorfeld war auch der Neubau eines Knotenbahnhofes in Jena-Burgau diskutiert worden. Noch beim Bahngipfel im Herbst 2017 hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen solchen zentralen Bahnhof in Aussicht gestellt, als Ausgleich zum Verlust der ICE-Anbindung.

Am Bahnhof Jena-Göschwitz gibt es bald mehr Betrieb. Bildrechte: MDR Im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft hatte das Institut für Verkehrspolitik und Raumplanung der FH Erfurt die Vor- und Nachteile beider Standorte untersucht. Das Ergebnis: Ein neuer Bahnhof in Burgau ist im Vergleich zum Nutzen zu teuer und sein Neubau zu langwierig. Darüber hinaus habe die besondere Situation in Jena mit mehreren Bahnhöfe auch Vorteile. So biete beispielsweise der Westbahnhof in direkter Nachbarschaft zum Zeiss-Firmensitz eine direkte Bahnverbindung für den größten Arbeitgeber der Stadt.



Nach der nun gefallenen Entscheidung für Jena-Göschwitz, gehe es jetzt um eine schnelle Verbesserungen des bestehenden Systems, so Oberbürgermeister Nitzsche. Die Deutsche Bahn habe zudem zugesichert, dass die Fernverkehrshalte in Jena-Paradies und Göschwitz in der Nord-Süd-Richtung sowie in Jena-West und Göschwitz in Ost-West-Richtung erhalten bleiben.