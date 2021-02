Wann die Schnellstrecke geräumt werden könne, stehe noch nicht fest. In dieser Woche wolle die Bahn einen Plan entwickeln, wie und wann die Schnellstrecke beräumt werden soll. Es werde in jedem Fall schwere Technik gebraucht und Lagerflächen für den Schnee. Die ICE-Schnellstrecke ist seit der Nacht zu Montag eingeschneit. Der südliche Teil der Strecke nach München durch den Thüringer Wald wird dagegen befahren.

Als Grund sieht der Fahrgastverband den von der Bahn vor Jahren in private Unternehmen oder Tochterfirmen ausgelagerten Servicedienst. So finde eine Streckenkontrolle entlang der Gleise nur selten statt, was dazu führe, dass man jetzt schlecht an die Gleise herankomme. Beim Bau der Schnellstrecke hätte die Bahn auch Schneeflüge samt dafür nötiger schwerer Loks mitbestellen sollen, so Schlösser. Die alten Schneepflüge seien in den 1990er Jahren verschrottet worden. Nun habe die Bahn offenbar keine mehr.