Die ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg wird am kommenden und an zwei weiteren April-Wochenenden wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, werden die ICE-Züge auf der Fahrt nach München sowie Berlin umgeleitet. Die Züge brauchten daher zwischen beiden Städten bis zu 100 Minuten länger als planmäßig und hielten nicht in Lichtenfels, Bamberg und Erlangen.