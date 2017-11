Bahnreisende in Thüringen müssen sich ab Samstag auf umfangreiche Sperrungen und Änderungen im Zugverkehr einstellen. Nach Angaben der Deutsche Bahn AG wird die Strecke zwischen Leipzig/Halle und Erfurt vom 18. November an für zehn Tage gesperrt. Grund ist die Installation von neuer Software für die elektronische Zugsteuerung ETCS.

Von Sonntag, 19. November, 6 Uhr bis Montag, 27. November, 4 Uhr fahren Regional- und Fernzüge mit Umleitungen oder verspätet. Die Züge der Verbindung Wiesbaden - Dresden werden zwischen Erfurt und Leipzig umgeleitet. Sie fahren dann über Weimar und Naumburg (Saale). Die Züge der Verbindung Frankfurt (Main) Flughafen/Frankfurt (Main) Hauptbahnhof in Richtung Leipzig fahren mit veränderten Zugnummern. Sie werden zwischen Erfurt und Leipzig über Weimar und Naumburg (Saale) umgeleitet. Bei den Verbindungen verlängert sich die Reisezeit um teilweise gut eine Stunde.

Bald wieder an der Tagesordnung: Schlange stehen vor der Information.

Bald wieder an der Tagesordnung: Schlange stehen vor der Information.

Bald wieder an der Tagesordnung: Schlange stehen vor der Information. Bildrechte: MDR/Laura Blumenthal

Im Nahverkehr fallen unter anderem die Züge der Linien RE 1 (Göttingen – Glauchau), RE 7 (Erfurt – Würzburg) und RE 45 (Erfurt – Meiningen) aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Dadurch verzögert sich die Ankunft am Zielort um bis zu 30 Minuten. Die Busse fahren zudem bis zu 26 Minuten früher am Erfurter Hauptbahnhof ab. Pendler müssen sich daher auf eine verlängerte Reisezeit von rund einer Stunde einrichten.

Auch Fernreisende müssen jetzt stark sein. Da auch in Leipzig-Mockau bis zum 22.November Gleisbauarbeiten stattfinden und das dortige Stellwerk neue Technik bekommt, ist für viele ICE in am Hauptbahnhof Leipzig Endstation.