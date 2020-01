Die Thüringer Union und die Partei Die Linke reagieren positiv auf die Idee einer gemeinsamen "Projektregierung".

Dieter Althaus Bildrechte: IMAGO CDU-Landeschef Mike Mohring sagte MDR THÜRINGEN, er halte den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus für diskussionswürdig. Das gelte auch für den Gedanken, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck als Mittler zwischen beiden Parteien einzuschalten. Mohring sagte, wenn Gauck zu einem Gespräch über die Lage in Thüringen einlade, werde er in der CDU für eine Teilnahme werben. Die bisherigen Regierungsparteien von Linke, SPD und Grünen hätten noch keine überzeugende Antwort auf das Thüringer Wählervotum gefunden.

Ramelow sieht Abkehr von "Ausschlieritis"

Auch der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), der seine Partei als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl zum Wahlsieg geführt hatte, äußerte sich positiv. "Ich begrüße jede Bewegung in der CDU, die am Ende zu einer verlässlichen Regierungsarbeit führt. Die Ausschließeritis der vergangenen Monate hat uns in die Situation geführt, dass wir jetzt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf den Weg bringen", sagte Ramelow der "Thüringer Allgemeinen".

"Personal nach Fachkompetenz auswählen"

Über den Vorschlag von Althaus hatte am Montag ebenfalls die "Thüringer Allgemeine (€)" berichtet. Der heutige Lobbyist beim Autozulieferer Magna sagte weiter: "Bei der Personalauswahl für eine solche Projektregierung sollte die Fachkompetenz und nicht die Parteimitgliedschaft im Mittelpunkt stehen."

Althaus reagierte auf eine Äußerung von Gauck am Sonntag in ZDF. Der 79-Jährige hatte erneut für eine Zusammenarbeit von Linke und CDU in Thüringen geworben, gleichzeitig aber eine formale Koalition ausgeschlossen.

Joachim Gauck Bildrechte: dpa Ich kann mir vorstellen, dass es Konzepte gibt, wo man sein eigenes Profil nicht verrät, und gleichzeitig nicht dasteht, den schwarzen Peter in der Hand und der Wählerschaft zeigt, ohne uns geht nichts. Joachim Gauck, Bundespräsident 2012-2017, zu einer möglichen Zusammenarbeit von CDU und Die Linke in Thüringen im ZDF

Althaus: SPD und Grüne wären außen vor

Althaus verwies darauf, dass Gauck nur von der Linken als möglichem Partner der CDU und nicht ihren beiden bisherigen Koalitionspartnern gesprochen habe. "Weder die SPD noch die Grünen wurden erwähnt – und der Altbundespräsident formuliert immer sehr bewusst", so Althaus.

Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hatte im November eine Minderheitsregierung aus Experten unter linker Führung ins Gespräch gebracht – was in etwa Althaus' Gedanken einer Projektregierung entspricht. Dies wurde damals als Signal gegenüber SPD und Grünen verstanden, sich bei ihren Forderungen während der laufenden Gespräche über eine Minderheitsregierung mit der Partei Die Linke zu bescheiden.

Siebte rot-rot-grüne Sondierung in Erfurt