In Nordthüringen sind mehrere Standorte in Gefahr: Der Autozulieferer Continental will das Werk in Mühlhausen bis Ende 2022 schließen. Das Unternehmen Eaton will den Standort Nordhausen nach Polen verlegen. Der Autozulieferer Norma will bis 2022 sein Werk in Gerbershausen im Eichsfeld schließen. Die Arbeitsplätze sollen nach Tschechien verlagert werden.