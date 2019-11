Der ungewisse Brexit und internationale Handelskonflikte trüben die Aussichten gerade für exportorientierte Thüringer Unternehmen in den kommenden Monaten. Das geht aus der am Mittwoch vorgelegten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt hervor. Dafür seien rund 800 Firmen in Nord- und Mittelthüringen befragt worden.