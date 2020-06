Wirtschaft Leichte Entspannung im Handwerk in Mittel- und Nordthüringen

Das Kfz-Gewerbe ist am schlimmsten betroffen. (Symbolbild)

Das Kfz-Gewerbe ist am schlimmsten betroffen. (Symbolbild)

Im Handwerk in Nord- und Mittelthüringen zeichnet sich einer Umfrage zufolge erstmals seit Beginn der Corona-Krise eine leichte Entspannung ab.

Mut mache die Zahl der Löschungen aus der sogenannten Handwerksrolle, sagte Malcherek weiter. Demnach meldeten von März bis Mai 105 Meister ihre Gewerbe ab. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres seien es rund 200 gewesen. Probleme gibt es demnach weiter wegen fehlenden Nachschubs an Materialien, Vorprodukten oder Komponenten.

Am meisten betroffen ist der Umfrage zufolge das Kfz-Gewerbe mit 43 Prozent. Auch hätten viele Betriebe in ihren Räumen und wegen fehlender Schutzkleidung Schwierigkeiten, die Hygienevorschriften umzusetzen. Malcherek forderte daher von der Landesregierung, die Hygienevorschriften schnell zu lockern.

40 Prozent der Handwerker in Nord- und Mittelthüringen setzten in den vergangenen Wochen auf Kurzarbeit, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern zu können. 36 Prozent der Betriebe ließen die Mitarbeiter Überstunden abbummeln, fast jede dritte Firma ordnete betrieblichen Urlaub an. Um liquide zu bleiben, beantragten laut Umfrage 36 Prozent der Betriebe die vom Bund und Land bereitgestellte Soforthilfe. Weitaus weniger nachgefragt sind nach Angaben der Handwerkskammer Erfurt Sofort- oder Sonderkreditprogramme.