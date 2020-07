Die Thüringer Imker haben in diesem Jahr unterschiedlich viel Honig erzeugt. Während die Erträge in der Mitte des Landes sehr gut ausfielen, haben die Imker im Süden relativ wenig Honig geschleudert.

Ein Imker steht in einem Rapsfeld. Vor allem in Mittelthüringen sorgte die Blütezeit für eine ertragreiche Honigernte. Bildrechte: Imago/BildFunkMV

Für die Bienen in Südthüringen war der April zu trocken und im Mai und Juni zu kühl, so Peter Reichart vom Landesverband Thüringer Imker. Auch der milde Winter hat den rund 33.000 Bienenvölkern in Thüringen zugesetzt. Weil die Bienen wegen der hohen Temperarturen keine Brutpause einlegen, hatten Parasiten wie die Varroamilbe leichtes Spiel.

In der Mitte des Landes hat vor allem die gute Rapsblüte den Imkern in die Karten gespielt. Reichart appelliert an die Thüringer, in ihren Gärten wieder mehr blühende Rasenflächen zuzulassen. Die Stadt Suhl mit den Blühstreifen auf öffentlichen Flächen gehe da mit guten Beispiel voran.