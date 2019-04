Craft-Bier Craft steht in der englischen Übersetzung für "handgemacht". Entstanden ist Craft-Bier in den USA der 1980er-Jahren - als Gegenbewegung zu industriell gebrautem Bier. Eine offizielle Definition besteht bis heute in Deutschland nicht, ein Großteil der Craft-Biere werden aber nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, also mit Hopfen, Malz und Wasser. Neben einer höheren Hopfenkonzentration haben viele Craft-Biere auch Malzaromen, die zum Beispiel für Zitronen- oder Ingwergeschmack sorgen können.