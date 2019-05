Immer mehr Menschen in Thüringen leiden an Multipler Sklerose (MS). War vor zwei Jahren noch von etwa 4.000 Erkrankten im Freistaat die Rede, so sind es mittlerweile rund 7.000 Betroffene. Diese Zahl nannte der Landesverband Thüringen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG). Geschäftsführerin Renate Wida-Vogel sagte MDR THÜRINGEN, der Anstieg sei auch auf eine deutlich genauere Diagnostik zurückzuführen. Die Medizin habe sich weiterentwickelt, auch die Behandlungsmöglichkeiten seien besser geworden. Betroffen sind Menschen aller Altersklassen, auch Kinder und Jugendliche. Am häufigsten tritt Multiple Sklerose jedoch im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf.

In Thüringen gibt es 30 Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise, die auch Angehörigen offenstehen. Etwa 700 Erkrankte sind im DMSG-Landesverband organisiert. Viele, vor allem jüngere Betroffene haben laut Wida-Vogel Hemmungen, sich öffentlich zu der Krankheit zu bekennen. Sie bevorzugen individuelle Gespräche im kleinen Rahmen. Der Landesverband bietet solche Gespräche an, hilft aber auch weit darüber hinaus. So gibt es jährlich Rechtsseminare, die eine ebenfalls an MS erkrankte Rechtsanwältin anbietet. Der Verband unterstützt auch, wenn die Menschen im Alltag nicht mehr weiterwissen. Renate Wida-Vogel nennt Beispiele: Oft geht es um die Kommunikation mit Behörden, etwa wenn Krankenkassen Zahlungen für Hilfsmittel verweigern oder das Arbeitsamt Gelder kürzt. Bei erkrankten Kleinkindern setzt der Landesverband bei der Beratung auf medizinische Profis - die Familien werden an die Uniklinik Göttingen vermittelt. Eltern finden aber auch in Thüringen in den Angehörigengruppen praktische Hilfe und mentale Unterstützung. Natürlich sei auch Selbsthilfe im Internet möglich, so Renate Wida-Vogel. Sie mahnt trotz einiger guter Online-Angebote jedoch zur Vorsicht und rät zur professionellen und persönlichen Beratung.