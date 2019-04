Billig-Konkurrenz und Nachfolgeprobleme Immer weniger Fleischereien und Bäckereien in Thüringen

In Thüringen gibt es immer weniger eigenständige Bäckerereien und Fleischereien. Das geht aus einer Statistik des Zentralverband des Deutschen Handwerks hervor. So gab es Ende 2018 noch 481 Fleischereien im Freistaat. Fast 130 Fleischereien wurden in den vergangenen zehn Jahren aufgegeben. Nicht viel besser sieht es bei den Bäckereien aus. Hier gab im vergangenen Jahr noch rund 400 eigenständige Betriebe, ein Viertel weniger als 2008. Es gibt aber auch positive Trends: geht es nach der Zahl der Betriebe, werden Kuchen und Bier immer gefragter.

Die Auslage einer Fleischerei (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK