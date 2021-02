Ab Dienstag können sich in Thüringen weitere Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Gesundheitsministerium vergibt ab acht Uhr Termine für Menschen mit der entsprechenden Impf-Priorität. Sie müssen aber jünger sein als 65 Jahre, weil der Astra-Zeneca-Impfstoff für Ältere als ungeeignet gilt. Am Montag wurde beschlossen, dass auch Lehrerinnen und Erzieherinnen in Thüringen in diese Gruppe hochgestuft werden.