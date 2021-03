Die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen in Thüringen werden in dieser Woche abgeschlossen. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) MDR THÜRINGEN. Nur vereinzelt würden noch Nachzügler geimpft, die zum Beispiel wegen Krankheiten warten mussten. Den Angaben zufolge haben damit bisher 24.700 Menschen in den Einrichtungen die erste Impfung erhalten. Gut 14.700 Bewohner seien bereits zum zweiten Mal geimpft worden, heißt es.