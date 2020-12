Menschen mit Behinderung in Thüringen nehmen ihre Lebenssituation schlechter wahr als Männer und Frauen ohne Handicap. Das geht aus dem Inklusionsmonitor 2020 hervor, den der Landesbeauftragte Joachim Leibiger am Donnerstag in Erfurt vorstellte. Hier können Sie den vollständigen Bericht nachlesen.