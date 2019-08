Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke vorgeworfen, den Personenschutz durch das Landeskriminalamt (LKA) für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Das sagte Maier am Dienstag in Erfurt. Der Innenminister bezeichnete es als einmalig in Deutschland, dass sich ein Politiker "durch aggressives und provokantes Verhalten selbst in eine Situation bringt, geschützt werden zu müssen".