In der Debatte über Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche durch eine spezielle Einheit des Zolls hat sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hinter das Landeskriminalamt gestellt. Maier sagte MDR THÜRINGEN, er nehme die Kritik des LKA sehr ernst. Es gebe offensichtlich große Probleme bei der zuständigen Abteilung des Zolls. Der Rückstau an nicht bearbeiteten Verdachtsfällen sei groß. Außerdem bestätigte er die Aussage aus einem internen LKA-Papier, dass die Analysen, die die Abteilung über Verdachtsfälle anfertige, nicht gut seien. Laut Maier ist es daher richtig, dass das Landeskriminalamt hier eine deutliche Kritik geäußert habe. Nur mit Kritik komme man weiter.

Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat sich das Thüringer Landeskriminalamt in einem internen Bericht an den Finanzausschuss des Bundestages darüber beklagt, dass es schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche gebe. Die beim Zoll angesiedelte Abteilung "Financial Intelligence Unit" (FIU) bearbeite Verdachtsfälle nur schleppend. Demnach gibt es bereits einen Rückstau von 30.000 Altfällen.



Maier sagte, er wolle gegen die organisierte Kriminalität oder auch gegen Finanztransaktionen im rechtsextremistischen Bereich vorgehen. Informationen darüber müssten schnell zur Verfügung stehen. Der Thüringer Innenminister will daher das Gespräch mit dem neuen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) suchen. Die FIU habe keinen Zugriff auf die Datenbanken der Polizei. Man müsse daher prüfen, ob es überhaupt Sinn mache, die Geldwäsche-Überwachung beim Zoll zu zentralisieren. Die Spezialeinheit ist erst im Juni vergangenen Jahres unter Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) der Generalzolldirektion zugeordnet worden.