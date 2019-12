Innenministerkonferenz Thüringen Vorbild bei Kampf gegen Rechtsextremismus

Combat 18 "Combat 18", auch als C18 oder 318 bekannt, gilt als Ableger des verbotenen internationalen Neonazi-Netzwerkes "Blood & Honour". Der Name ist eine Kombination aus dem englischen Wort 'Combat', zu Deutsch Kampf, und den Zahlen 1 und 8. Im Alphabet steht das für A und H, die Initialen Adolf Hitlers. Der Gruppe werden Anschläge in Großbritannien, den USA und Tschechien zugerechnet. In Kanada ist "Combat 18" als Terrororganisation eingestuft. Nach Angaben des Innenministerium gibt es in Thüringen keine Strukturen, aber Teilnehmer der Gruppierung leben hier. Deswegen unterstützt Maier ein bundesweites Verbot der Gruppierung.