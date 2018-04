Jedes Jahr werden mehr als 60.000 Erfindungen in Deutschland zum Patent angemeldet, Tendenz steigend. Der Innovationsdruck ist hoch, denn neue Produkte finden ihren Weg immer schneller zum Kunden. Visionäre Ideen sind gefragt, egal ob im Handwerk, der Industrie oder dem Service-Sektor.



Seit 1994 werden solche Ideen vom Freistaat Thüringen unterstützt. Einmal im Jahr wird in Weimar der Innovationspreis Thüringen verliehen. In den Kategorien "Tradition & Zukunft", "Industrie & Material", "Kommunikation & Medien" sowie "Licht & Leben" werden Preisgelder von insgesamt 100.000 Euro vergeben. Die Bewerbungsfrist in diesem Jahr läuft vom 26. März bis zum 30. Juni.

Finanziert wird der Preis vom Thüringer Wirtschaftsministerium, der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), dem TÜV Thüringen und der Ernst-Abbe-Stiftung.