Die Autoscheibe ist ein klares Indiz: Klebten noch vor Jahren nach einer Fahrt im Sommer die Überreste zahlloser Insekten auf der Windschutzscheibe, gibt es heute eher klaren Durchblick. Was Autofahrer erst einmal freut, ist eine Hiobsbotschaft für Naturschützer. Denn das Fehlen toter Insekten bedeutet doch nichts anderes als einen teils dramatischen Schwund der kleinen Tiere.

Wer sich Katzenminze in den Garten holt, kann mit etwas Glück bald Schmetterlinge wie diesen Brennnesselzünsler beobachten. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Wie sich die Situation darstellt, will der Naturschutzbund auch in Thüringen mit dem "Insektensommer" ergründen. Vom 31. Mai bis zum 9. Juni - und dann noch einmal vom 2. bis 11. August - können Naturfreunde die kleinen Lebewesen zählen und melden. Repräsentativ sind die Ergebnisse einer solchen Aktion zwar nicht. Aber sie lassen Rückschlüsse und im besten Fall regionale Vergleiche zu. Besteht bei bestimmten Arten ein Nord-Süd-Gefälle oder umgekehrt? Gibt es Landstriche, in denen zum Beispiel Falter fast gar nicht mehr vorkommen? Solche und ähnliche Fragen können nach der Zählung unter Umständen beantwortet werden. Vorausgesetzt, viele Naturfreunde nehmen sich eine Stunde Zeit und schauen ganz genau hin.

So wird beim "Insektensommer" gezählt

Das Prozedere ist einfach: Im Radius von zehn Metern sollen möglichst alle Krabbler und fliegenden Insekten erfasst und gemeldet werden. Um Mehrfachzählungen zu vermeiden, ist zum Beispiel bei Hummeln oder Schmetterlingen die größte gleichzeitig anwesende Zahl der Tiere wichtig. Beobachtet werden kann überall: Im eigenen Garten, am Feldrand, auf der Wiese mitten in der Stadt. Beste Chancen für gute Ergebnisse bieten laut Nabu sonnige und windstille Tage. Hilfreich sind Kamera, Lupe und Bestimmungsbuch. Die Ergebnisse müssen in ein Online-Formular eingetragen werden, eine zweite Möglichkeit ist die kostenlose Nabu-App "Insektenwelt".

Mindestens genauso wichtig wie die reinen Zahlen ist für den NABU aber, dass die Menschen für das Thema Insektenschwund sensibilisiert werden. Auch wer keine Schmetterlinge und Krabbeltierchen zählen möchte, kann etwas für die Mini-Lebewesen tun. Ronald Bellstedt, erfahrener Entomologe (Insektenforscher) beim Nabu Gotha, hat einfache Tipps. Gartenbesitzer könnten auf Schotterflächen verzichten und einfach seltener den Rasen mähen.

Wir haben eine große Chance, wenn wir etwas tun. Insekten haben eine hohe Reproduktionsrate, da kann man innerhalb kurzer Zeit viel erreichen. Jede Blütenpflanze, jedes Gänseblümchen leistet da einen Beitrag. Ronald Bellstedt, Entomologe beim Naturschutzbund Gotha