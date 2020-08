Um wissenschaftliche Daten über Insekten zu sammeln, stehen im Naturschutzgebiet Schwellenburg in Erfurt Insektenzelte oder auch so genannte "Malaise-Fallen". Oben ist eine Flasche angebracht, in der Insekten in Alkohol gesammelt werden. Alle zwei Wochen werden die Flaschen gewechselt und die Proben ins Labor geschickt. Betreut wird das Projekt von Nico Sauer.