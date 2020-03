Nach missglücktem Stromanbieterwechsel Hohe Zusatzkosten für Stadt Erfurt und Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Die Vergabe der Energielieferung für die Stadt Erfurt an die DEG war seinerzeit im Stadtrat kritisiert worden. Hauptpunkt der Kritik war die Orientierung am niedrigsten Lieferpreis. Nach heutigen Erkenntnissen habe sich die DEG wohl einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil dadurch verschafft, dass sie nicht alle Entgeltbestandteile bei dem von ihr angekauften Strom und Gas an ihre Kunden weitergegeben habe, heißt es nun aus dem Rathaus. Es sei grundsätzlich nicht auszuschließen, dass ein Unternehmen, das in vertraglichen Beziehungen zu einer Kommune stehe, insolvent gehen könne. Das sei oftmals zum Zeitpunkt der Vergabe nicht abzusehen.