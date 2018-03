Ein Großauftrag platzt, eine Kunde prellt Rechnungen oder Banken kündigen Kredite - alles das kann dazu führen, dass ein Unternehmen zahlungsunfähig wird. Die Chefs müssen in so einem Fall Insolvenz anmelden und das Gericht setzt einen Insolvenzverwalter ein. Seine Aufgabe ist es dann, möglichst zügig zu ermitteln, welche Schulden und welche Vermögenswerte das Unternehmen hat. Außerdem muss er prüfen, ob das Unternehmen über ein grundsätzlich tragfähiges Geschäftsmodell verfügt und ganz oder teilweise fortgeführt werden kann. Wenn ja, wird dafür ein detaillierter Plan erarbeitet. Ist das nicht der Fall, wird das Vermögen versilbert und unter den Gläubigern aufgeteilt. Dazu gehören unter anderem der Insolvenzverwalter selbst sowie Arbeitnehmer, Krankenkassen, Lieferanten und Banken. Ob ein Unternehmen gerettet wird, hängt zum großen Teil von den Kenntnissen und der Erfahrung des Insolvenzverwalters ab. Dennoch gibt es kaum Vorgaben zu dessen Auswahl. Die Richter sollen lediglich eine geeignete, geschäftskundige, unabhängige Person bestimmen. Dieser Prozess bleibt oft intransparent.

Viele Insolvenzrichter haben Schmierzettel

Quelle: Landesamt für Statistik Bildrechte: MDR/MCS Grafik Der Vorsitzende des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID), Christoph Niering, sagte MDR THÜRINGEN, mit dem Verweis auf richterliche Unabhängigkeit koche bislang jeder sein eigenes Süppchen. Viele Insolvenzrichter hätten persönliche Schmierzettel oder Telefonlisten, aus denen sie Insolvenzverwalter auswählten - das sei intransparent. Niering fordert bundeseinheitliche Vorgaben, nach denen Insolvenzverwalter in eine Vorauswahlliste aufgenommen werden. Dabei sollten beispielsweise die fachliche Ausbildung, Erfahrung und eine ausreichende Haftpflichtversicherung berücksichtigt werden. Ebenso klar müsse festgelegt werden, in welchen Fällen Verwalter wieder gestrichen werden, beispielsweise wenn sie straffällig geworden seien. Eine solche Transparenz wäre auch im Interesse der Insolvenzverwalter. Bislang müssen sie laut Niering fürchten, dass Richter sie, ohne das offen auszusprechen, aushungern und ihnen keine Mandate mehr zuteilen. "Das geht schnell an die Existenz, auch an die der Kanzleimitarbeiter", sagte Niering.

Die Insolvenzrichter selbst sind ebenfalls unzufrieden mit der Vergabepraxis. Frank Pollmächer vom Bundesarbeitskreis Insolvenzgerichte (BAKinso) sagte MDR THÜRINGEN, es sei unmöglich für Richter, verlässliche Daten aller Bewerber zu beschaffen, aktuell zu halten und auszuwerten. Es fehle auch an Informationen, mit welchem Erfolg der einzelne Verwalter frühere Insolvenzverfahren abgeschlossen hat und wie stark er aktuell ausgelastet ist. Schließlich gehe es um viel Verantwortung und große Werte. Bestenfalls lese der Richter bei großen Verfahren in der Zeitung, dass ein Verwalter eine große Insolvenz mit mehreren tausend betroffenen Mitarbeitern übernommen hat. Dann würden dem Verwalter nicht unbedingt gleich weitere Verfahren zugeteilt, so Pollmächer. Als Beiratsmitglied des Bundesarbeitskreises Insolvenzgerichte fordert er eine zentrale Insolvenzverwalter-Datei, die aus seiner Sicht das Bundesamt für Justiz pflegen könnte.

100 Insolvenzverwalter in Thüringen