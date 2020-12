Das Klinikum Altenburger Land befindet sich seit Mittwoch im Notbetrieb. Alle planbaren Operationen sind abgesagt. Auch der ambulante OP wird geschlossen, wie eine Kliniksprecherin mitteilte. Hintergrund sind die hohen Corona-Fallzahlen in der Region und der Mangel an Pflegekräften. Soweit möglich, werden Stationen zusammengelegt. Am Klinikum Altenburger Land werden Stand Donnerstag 41 Corona-Patienten betreut; vier davon auf der Intensivstation. Bereits seit Ende Oktober gibt es am Klinikum Altenburger Land ein weitgehendes Besuchsverbot.

Auch im Kyffhäuserkreis und in den Landkreisen Sonneberg und Hildburghausen werden die Intensivbetten wegen steigender Patientenzahlen knapp. Am Dienstag hatten bereits die Thüringen Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck alle Operationen und Eingriffe abgesagt. Wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch mitteilte, wurde aufgrund der zahlreichen aktiven Coronafälle in Pößneck eine fünfte Pandemiestation eröffnet.