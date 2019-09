Thüringen Interesse an Eltern-Kind-Zentren gestiegen

In Thüringer Kommunen gibt es immer mehr sogenannte Eltern-Kind-Zentren. Seit 2015/2016 hat sich die Zahl der Treffpunkte für Familien mit Kindern von 22 auf 41 fast verdoppelt. Nach Angaben der zuständigen Servicestelle Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ) gibt es nur in Eisenach und Suhl sowie dem Landkreis Hildburghausen und dem Wartburgkreis kein solches Zentrum. Eltern-Kind-Zentren sind Kindergärten, in denen Eltern zusätzlich beraten werden. Einige bieten auch Bibliotheken oder Cafés an, in denen sich Eltern, Kinder oder auch Senioren während der Öffnungszeiten der Kindergärten austauschen oder beraten lassen können.

Rund 800.000 Euro für neue Eltern-Kind-Zentren

In diesem Jahr erhalten die Kommunen in Thüringen insgesamt rund 800.000 Euro um ihre Eltern-Kind-Zentren zu betreiben oder neu einzurichten. Darunter ist auch die Erfurter Kita "Spatzennest", die am Mittwoch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) besucht wird. Dort wird sie gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Vereinbarung über die Verwendung von rund 142 Millionen Euro am Mittwoch in Erfurt unterzeichnen. Das Geld aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung kann erst fließen, wenn der Bund mit allen Bundesländern Vereinbarungen geschlossen hat.

Thüringen will das Geld unter anderem für ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr verwenden. Außerdem soll die Betreuung von Vier- und Fünf-Jährigen verbessert werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle soll bis zur Landtagswahl am 27. Oktober beschlossen werden. Der Bildungsausschuss hatte dafür am Dienstag den Weg freigemacht. Bildrechte: dpa