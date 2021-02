Was muss sich eine Politikerin wie Renate Künast an Beschimpfungen gefallen lassen? Damit haben sich schon mehrere Gerichte beschäftigt. Und darum geht es am Freitag auch am Amtsgericht Rudolstadt. Weil er die Grünenpolitikerin beleidigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Gera dem Angeklagten einen Strafbefehl über 2.000 Euro geschickt. Dagegen hat der Mann Einspruch eingelegt, der jetzt vom zuständigen Amtsgericht Rudolstadt verhandelt wird.