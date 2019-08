Die Nachfrage ist noch gering, aber sie steigt - so lässt sich das Bedürfnis von Bewohnern Thüringer Seniorenheime nach einer Internetversorgung zusammenfassen.

In neuen Häusern werde das Internet gleich mit installiert, anderswo nachgerüstet, sagt Elke Slowik von der Diakonie Thüringen. In den elf stationären Heimen der Diakonie im Freistaat stehe zwar nicht das Internet, sondern die Pflege im Vordergrund. Aber: "Die nächste Generation, die derzeit 65+ alt ist, wird darauf aber nicht verzichten wollen", so Slowik.

Leitungen reichen gerade so für dienstliche Anwendungen

Auch die Arbeiterwohlfahrt bemerkt eine zunehmende Nachfrage nach Internet-Anwendungen in Pflegeheimen. "Das Skypen mit dem Enkel ist langsam im Kommen", sagt Dirk Gersdorf, Sprecher der Awo Thüringen, die 40 Pflegeheime betreibt. Noch hätten die meisten Bewohner, vor allem die sehr alten Menschen mit hohem Pflegegrad, mit dem Internet, nichts am Hut - und WLAN biete die Awo bisher in ihren Thüringer Heimen nicht an. Das zu ändern, wird eine Herausforderung: "In einigen Heimen in ländlichen Regionen haben wir nur eine sehr schlechte Internetanbindung", sagt Gersdorf. Heute reiche die Leitung "gerade so" für Dienstbetrieb aus - wenn etwa Daten mit dem zentralen Awo-Server in Erfurt ausgetauscht werden.

Erste Tablets gesichtet

Andere Betreiber von Seniorenheimen in Thüringen teilen die Ansicht von Diakonoie und Awo zur Internet-Affinität ihrer Bewohner. "Diese Generation fragt noch nicht nach Internet", ist aus dem Azurit-Seniorenzentrum Sonneberg und der Altenburger Seniorenresidenz "Schlossblick" zu hören. Auch am Empfang eines Seniorenheimes an der Schillerhöhe in Weimar wurde noch nie nach einem Passwort fürs Internet gefragt. Die ersten Tablets seien aber im Haus gesichtet worden.

"Im Moment beschäftigt sich einer von 120 Bewohnern mit dem Computer", erklärte eine Sprecherin der K&S-Seniorenresidenz in Nordhausen. Seniorenhandys hätten dagegen viele. Überwiegend würden normale Telefonanschlüsse genutzt. Internet sei in jedem Zimmer verfügbar, die Anschlüsse seien da.

Eichsfeld: Noch werden private Internet-Sticks benutzt

In den fünf Einrichtungen der Katholischen Altenpflegeheime Eichsfeld GmbH gehen bisher nur einzelne Bewohner ins Netz - und benutzen dafür bisher private Sticks, die sich in ein Mobilfunknetz einklinken. Ein "richtiges Netz" sei für die insgesamt 350 Bewohner mit einem Durchschnittsalter von 80+ in Planung.