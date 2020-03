Ramelow im Interview zu Coronavirus in Thüringen "Es kommt darauf an, dem Corona-Virus nicht die Macht über unser Leben zu geben"

"Alles, was momentan notwendig ist, muss auch möglich sein." Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag in Erfurt. Am Nachmittag hatte er an einer Telefonkonferenz aller 16 Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Bundeskabinett teilgenommen. Bodo Ramelow dazu: "Wir haben zweieinhalb Stunden intensiv darüber geredet, wie sind die Maßnahmen bisher angelaufen und wie können wir es schaffen, dass die Menschen verstehen, dass wir die Infektionswege unterbrechen müssen."

Maßnahmen greifen langsam

Laut Ramelow zeigen die letzten zwei Tage, dass in Thüringen die Maßnahmen gegen die Pandemie langsam greifen. Aus seiner Sicht verstehen die Menschen inzwischen, dass jetzt der Selbstschutz organisiert werden muss. Auch die Szenen von überfüllten Baumärkten und Supermärkten gehörten der Vergangenheit an, Verkäuferinnen und Kassierer seien endlich besser geschützt, so der Ministerpräsident. "Wir haben heute beschlossen, dass die Kontaktminimierung als große Überschrift in den Vordergrund treten wird."

Zweiter Teil der Konferenz behandelt Wirtschaftliches

Alle Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen, kamen laut Ramelow zur Sprache: vom Kurzarbeitergeld bis zur Liquiditätshilfe, von der Änderung des Insolvenzrechts bis zur Aufhebung der Schuldenbremse. Bodo Ramelow: "Damit es genug Liquidität gibt, damit wir denen beistehen, die dafür sorgen, dass die Beschäftigten in den Betrieben bleiben und dass jetzt keine Kündigungswellen losgehen. Dass die Bundesagentur für Arbeit in der Lage ist, ihre Arbeit zu machen an der Seite der Menschen."

Es geht um unser Land, es geht darum, die Pandemie jetzt abzuwehren. Bodo Ramelow

Dringend: Schutzmasken müssen beschafft werden

Das DRK, Krankenhäuser und Helfer fürchten, dass sie bald keine Masken mehr haben. Ramelow sagte, das Land habe eine große Lieferung für Thüringen geordert, die liege momentan beim Zoll. Jetzt soll so schnell wie möglich jemand gefunden werden, der sie freigibt.

Ramelow sagte, dass er den Hilfeschrei von DRK und ASB durchaus verstehen könne. "Alles, was wir kriegen können, haben wir geordert." "Die Mengen an Masken, die es brauchen würde, bei einer Maskenpflicht für ganz Thüringen, hätten wir gar nicht. Also müssen wir das, was wir haben, an die Institutionen lenken, wo das Corona-Virus tatsächlich behandelt und bearbeitet wird."

Schutzausrüstung wird auch regional produziert

Ramelow betonte, dass auch in Thüringen jetzt Masken genäht würden. Er sei froh, dass wir hier noch Industrienähmaschinen haben und auch Frauen, die damit umgehen können. Das habe man seiner Meinung nach in Deutschland lange missachtet. Allerdings müsse jetzt auch die Bürokratie überwunden werden. Man könne jetzt nicht jede Maske einzeln zertifizieren. "Wir brauchen Masken, Masken, Masken."

Kliniken zunächst vorbereiten

Stichwort Beatmungsgeräte: Der Bund habe gerade zugesagt, dass er für jeden Beatmungsplatz 50.000 Euro zur Verfügung stellt, so Ramelow. Jetzt müssen wir in den Kliniken die Voraussetzungen dafür schaffen. Die 650 Intensivbetten momentan wollen wir auf 1.400 aufrüsten."

Flickenteppich vermeiden

Schon vor der Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin habe das Thüringer Kabinett eine klare Ansage gemacht, so Ramelow:

"Sämtliche Verordnungen werden künftig auf Landesebene getroffen. Alles, was geregelt werden muss, geht nur noch über einen einheitlichen Erlass." Das sei bereits mit den Landräten besprochen und als Information an den Städte- und Gemeindebund übermittelt worden. Allerdings seien lokale Entscheidungen aus medizinischen Gründen weiter möglich, so Ramelow.

Was heißt das für Betriebe?

Die Vorschriften gelten für alle Betriebe. Callcenter müssen genauso Pandemie-Prävention machen wie der Einzelhandel, betont der Ministerpräsident. "Wir müssen den Menschen und auch den Betrieben sagen: Wenn ihr jetzt nicht die Pandemie-Schutzmaßnahmen ergreift, werden wir euch die Läden schließen. Wenn ihr sie ergreift, ist es gut für uns alle. Es gibt keine Chance, dem Virus auszuweichen. Der ist auf der Arbeit genauso wie zu Hause oder im Kindergarten."

Kein Streit, sondern emotionale Debatte

Bodo Ramelow habe heute die 16 Bundesländer und auch die Bundesregierung sehr handlungsorientiert erlebt. "Wenn 16 Ministerpräsidenten inhaltlich debattieren, auch emotional, dann ist das legitim. Es kommt darauf an, dem Corona-Virus nicht die Macht über unser Leben zu geben."

Heute sei beschlossen worden, dass am Donnerstag im Bundestag die Schuldenbremse aufgehoben wird. "20 Jahre lang war das ein ideologisches Monster und heute wird das mal eben so geklärt, sie soll nicht mehr gelten. Weil der Schutz des Lebens der Menschen im Vordergrund steht."