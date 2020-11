Katy Larkin (36) und Julie Linn (27) leben erst seit wenigen Wochen in Thüringen. An der Universität Erfurt haben sie im Oktober ein Masterstudium "Globale Kommunikation: Politik und Gesellschaft" begonnen. Sie sind beide Anhänger der Demokratischen Partei, aber Fans des demokratischen Bewerbers Joe Biden sind sie nicht. Larkin ist in Texas geboren und aufgewachsen, lebte später in Alaska, Colorado und zuletzt in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien, wo sie die "Black Lives Matter"-Proteste vor Ihrer Haustür miterlebte. Julie Linn ist gebürtige New Yorkerin. Sie wuchs in Seattle auf, wo sie zuletzt ein Bachelor-Studium in Journalismus abgeschlossen hat.