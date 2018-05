Thüringer Wirtschaft sorgt sich um Handel mit Iran und USA

Zacharias bezeichnete die gegenwärtigen wirtschaftlichen Beziehungen in den Iran als "zartes Pflänzchen". Nach Abschluss des Atom-Deals und nach Aufhebung der Sanktionen begann das Handelsvolumen zwischen Thüringen und Iran langsam zu wachsen. Im vergangenen Jahr exportierten Thüringer Firmen Waren und Dienstleistungen im Wert von 33 Millionen Euro in den Iran. Dieses zarte Pflänzchen droht jetzt kaputt zu gehen.

Hinzu kommt, dass die USA damit drohen, deutsche Unternehmen, die Handel mit dem Iran treiben, ebenfalls zu sanktionieren . Für die Thüringer Wirtschaft könnte das gefährlich werden: Immerhin sind die USA der größte Exportpartner des Freistaats. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten lagen in den vergangenen beiden Jahren jeweils bei über einer Milliarde Euro. Die Unternehmen würden daher die Entwicklung mit großer Sorge beobachten, so der Verband der Wirtschaft. In der Pflicht seien jetzt die Bundesregierung und die Europäische Union: Sie müssten das Iran-Geschäft der deutschen Unternehmen schützen.

Jenoptik Bildrechte: dpa

Auch bei der Jenoptik AG in Jena blickt man mit Sorge auf die Iran-Entwicklung. Dem Geschäft werde das vorerst aber nichts anhaben. Jenoptik-Vorstandschef Stefan Traeger sagte, trotz der wirtschaftlichen Verunsicherung, die es auch durch die jüngste Entscheidung in Washington zum Iran gebe, werde die Geschäftsprognose für dieses Jahr bestätigt. Danach soll der Konzernumsatz bei 790 bis 810 Millionen Euro liegen - bei einer Umsatzmarge von 10,5 bis 11,0 Prozent.



Jenoptik startete mit einem deutlichen Plus ins Jahr. Nach Angaben des Unternehmens hat sich im ersten Quartal der operative Gewinn (Ebit) mit knapp 21 Millionen Euro im Jahresvergleich fast verdoppelt. Der reine Gewinn lag bei 15,6 Millionen Euro. Die Aufforderung des neuen US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, die deutsche Wirtschaft solle sich aus dem Iran zurückziehen, wollte der Jenoptik-Chef nicht kommentieren. "Dazu will ich lieber nichts sagen."