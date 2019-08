IW-Studie Große Teile Thüringens "Problemregionen"

Große Teile Thüringens sind nach Ansicht des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) so genannte Problemregionen. Das IW in Köln untersuchte in einer Studie, wie die 96 Raumordnungsregionen Deutschlands in den Bereichen Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur aufgestellt sind. Dabei wurde in insgesamt 19 Regionen die Situation als problematisch eingestuft.